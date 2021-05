È arrivato Gerard Moreno

(Di venerdì 7 maggio 2021) A 29 annista vivendo la miglior stagione della carriera, una delle migliori tra gli attaccanti in Europa a voler allargare l’orizzonte. In un mondo in cui tutto ciò che luccica diventa subito oro, l’attaccante del Villarreal è il tesoro meglio nascosto di Spagna. Eppure tra venti giorni sarà lui a provare a regalare l’Europa League agli spagnoli nella finale di Danzica, dopo aver avuto un ruolo fondamentale nel percorso fino alla finale, la prima nella storia del Villarreal, che sembrava maledetta dopo quattro eliminazioni in semifinale. A tenere a freno l’interesse generale potrebbe essere il contesto sempre un po’ spartano dei “sottomarini gialli”, squadra di un sobborgo di Valencia senza nessun particolare appeal. Oppure è solo sfortuna:è appenain nazionale e lo slittamento degli ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivato Gerard

... Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Chukwueze, Paco Alcacer,... Allenatore classe 1982 spagnolo, Arteta èalla guida dle club inglese nel dicembre del 2019 e ...Non so perché sia stato criticato, ma all'Arsenal èin finale di Europa League e ha ...e Trigueros sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto daMoreno e ...A 29 anni Gerard Moreno sta vivendo la miglior stagione della carriera, una delle migliori tra gli attaccanti in Europa a voler allargare l’orizzonte. In un mondo in cui tutto ciò che luccica diventa ..."Noi riteniamo che anche a livello regionale, la maggior parte delle risorse debbano essere destinate al comparto turistico nella sua interezza che, come ha avuto modo di dimostrare questa stessa pand ...