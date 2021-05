Due morti sul lavoro ogni giorno. A che punto è il piano nazionale? (Di venerdì 7 maggio 2021) Dall’inizio di quest’anno in Italia sono morte sul lavoro due persone al giorno. Una strage silenziosa, che prosegue da anni, e che dobbiamo affrontare come una vera e propria emergenza. Quanto accaduto a Luana D’Orazio, operaia ventiduenne che ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata in un macchinario in una fabbrica tessile di Oste di Montemurlo, è una tragedia inaccettabile ed è solo la punta di un iceberg. Infatti le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail dall’inizio del 2021 sono state del 12% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il nostro Paese continua a contare vittime del mancato rispetto di norme di sicurezza sul lavoro su cui dobbiamo fare definitiva chiarezza. È utile analizzare i dati forniti dall’Inail attraverso il Sistema di sorveglianza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Dall’inizio di quest’anno in Italia sono morte suldue persone al. Una strage silenziosa, che prosegue da anni, e che dobbiamo affrontare come una vera e propria emergenza. Quanto accaduto a Luana D’Orazio, operaia ventiduenne che ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata in un macchinario in una fabbrica tessile di Oste di Montemurlo, è una tragedia inaccettabile ed è solo la punta di un iceberg. Infatti le denunce di infortunio sulcon esito mortale presentate all’Inail dall’inizio del 2021 sono state del 12% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il nostro Paese continua a contare vittime del mancato rispetto di norme di sicurezza sulsu cui dobbiamo fare definitiva chiarezza. È utile analizzare i dati forniti dall’Inail attraverso il Sistema di sorveglianza ...

Advertising

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - marcodimaio : Ieri #Luana, oggi un altro operaio a #BustoArsizio schiacciato da un tornio a 49 anni mentre lavorava. Siamo a 2 mo… - matteosalvinimi : ...per rispetto degli italiani, dei loro sacrifici, della loro salute, e sicurezza. Non si può fare nulla? Falso. I… - HuffPostItalia : Due morti sul lavoro ogni giorno. A che punto è il piano nazionale? - fagioloedamame : RT @CollotMarta: 185 morti sul lavoro dall'inizio del 2021. Mille morti l'anno. Una media di due al giorno. Dal primo maggio a oggi, dopo… -