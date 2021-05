Droga e armi nel doppiofondo del forno elettrico: 54enne nascondeva in casa anche una bomba (Di venerdì 7 maggio 2021) nascondeva Droga e armi in casa. E’ per questo che un 54enne di Castel Madama è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione di munizionamento da guerra. Leggi anche: Punta un coltello alla pancia di un anziano e lo rapina: 43enne rintracciato grazie alle tecniche dei RIS I movimenti sospetti e l’arresto Era già qualche tempo che i Carabinieri di Castel Madama stavano osservando i movimenti del 54enne, studiandone le abitudini e le frequentazioni. Troppi i movimenti sospetti nelle vicinanze della sua abitazione e tanti i precedenti del soggetto per pensare a pura casualità. Stamattina, quindi, i militari hanno deciso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021)in. E’ per questo che undi Castel Madama è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva die munizioni e detenzione di munizionamento da guerra. Leggi: Punta un coltello alla pancia di un anziano e lo rapina: 43enne rintracciato grazie alle tecniche dei RIS I movimenti sospetti e l’arresto Era già qualche tempo che i Carabinieri di Castel Madama stavano osservando i movimenti del, studiandone le abitudini e le frequentazioni. Troppi i movimenti sospetti nelle vicinanze della sua abitazione e tanti i precedenti del soggetto per pensare a pura casualità. Stamattina, quindi, i militari hanno deciso di ...

