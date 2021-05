Draghi | “Mercato lavoro ingiusto | giovani e donne penalizzati”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – “Da tempol’UE ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati delerano frammentati. Disuguaglianze generazionali, disuguaglianze di genere e disuguaglianze regionali. Questa non è l’Italia come dovrebbe essere, né l’Europa come dovrebbe essere“. Così il Premier Mariointervenendo al Porto Social Summit nell’ambito di un panel dal titolo “Employment and jobs”. “Nell’UE, un giovane su sette non è occupato, né frequenta un corso di istruzione o di formazione. In Italia – continua– siamo vicini a uno su quattro. Il divario nel tasso di occupazione tra uomini enell’UE si attesta a 11,3 punti percentuali. In Italia è quasi il doppio. Un ...