Draghi e draghetti Piepoli dà le pagelle alla politica italiana

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Giuseppe Conte è come Mario, un civil servant. Solo dieci volte più piccolo”. Nicolaè il decano dei sondaggisti italiani e civil servant si sente anche lui. Solo che, ci confida, a lungo andare anche i “servitori” del Paese stufano un po’. Tant’è che a tre mesi dall’atterraggio di “Super Mario” a Palazzo Chigi l’entusiasmo lascia spazio a un filo di rassegnazione. Perfino lui, l’uomo da Francoforte, ha subito un po’ l’impatto con il ginepraio dellaromana, di segreterie e segretari. “sta mettendo in riga i partiti, peccato che gli italiani non ci credano. Pensano che sia un governo come gli altri, e che tale resterà. Ha solo una differenza, i soldi del Recovery”. Parlano i numeri: “Due mesi fa la fiducia del governo era sopra il 50%, ora è intorno al 40%. Non è scontento, è disamore”. ...