Dopo le larve arriva il vino annacquato: l'ultima follia Ue (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri Ue dà il via libera "all'eliminazione totale o parziale dell'alcol con la possibilità di aggiungere acqua" anche nei vini Doc e Igp. L'ira di Coldiretti: "Inganno legalizzato per i consumatori" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Consiglio dei ministri Ue dà il via libera "all'eliminazione totale o parziale dell'alcol con la possibilità di aggiungere acqua" anche nei vini Doc e Igp. L'ira di Coldiretti: "Inganno legalizzato per i consumatori"

Advertising

piergiuseppe36 : Dopo le larve arriva il vino annacquato: ecco l'ultima follia dell'Ue - LiaPomponio : @Giuseppe_E Noooo... dopo il via libera per le larve da mangiare, pure il vino annacquato!!! ?? - Paul19326668 : @SkyTG24 Evviva... E dopo i vostri padroni non vi danno da mangiare .... E bello che da piccolo ,molti bambini del… - AlfFranz10 : RT @AlfioKrancic: Cibo sostenibile, dall'Ue via libera alle tarme da farina nel piatto. Dopo la valutazione Efsa, arriva l'ok degli Stati a… - BeppeGatti : @Chow_Chow_678_ @AngelsOfLove12 Ho anche io delle esperienze ...vissute da amici ...la mia fidanzatina amata tantis… -