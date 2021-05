Dopo la gaffe sulla famiglia Tajani chiede scusa: “Non volevo offendere le persone senza figli” (video) (Di venerdì 7 maggio 2021) «Mi spiace che alcuni abbiano interpretato in maniera errata una mia frase sulla famiglia, estrapolata da un intervento dedicato alla crisi demografica in Italia». Lo precisa in un lungo post su Fb Antonio Tajani. «Per fare fronte a questo fenomeno -spiega il coordinatore nazionale di Fi- le famiglie, ed in modo particolare le donne, devono essere messe in condizione di non considerare la maternità come una opportunità che leda il diritto al lavoro. E tocca allo Stato aiutare in modi diversi le donne (penso agli asili nido inseriti nel Recovery plan)». Un “adeguato sostegno”, sottolinea il numero due di Fi, “permetterebbe a molte famiglie di realizzare il desiderio di avere figli. In assenza di questo sostegno, si limiterebbe il ruolo della famiglia impedendone la possibilità di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) «Mi spiace che alcuni abbiano interpretato in maniera errata una mia frase, estrapolata da un intervento dedicato alla crisi demografica in Italia». Lo precisa in un lungo post su Fb Antonio. «Per fare fronte a questo fenomeno -spiega il coordinatore nazionale di Fi- le famiglie, ed in modo particolare le donne, devono essere messe in condizione di non considerare la maternità come una opportunità che leda il diritto al lavoro. E tocca allo Stato aiutare in modi diversi le donne (penso agli asili nido inseriti nel Recovery plan)». Un “adeguato sostegno”, sottolinea il numero due di Fi, “permetterebbe a molte famiglie di realizzare il desiderio di avere. In asdi questo sostegno, si limiterebbe il ruolo dellaimpedendone la possibilità di ...

