Donnarumma e Calhanoglu, il sì al Milan passa dalla Champions (Di venerdì 7 maggio 2021) Il contratto di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Oggi non c’è alcuna certezza sui loro rinnovi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 maggio 2021) Il contratto di Gigioe Hakancon ilscadrà il prossimo 30 giugno. Oggi non c’è alcuna certezza sui loro rinnovi

Advertising

Gazzetta_it : #Calhanoglu nervoso: l’effetto #Donnarumma congela anche lui. E la Juve osserva... - PianetaMilan : .@gigiodonna1 e @hakanc10, il sì al @acmilan passa dalla Champions - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan… - ForzaMilanTweet : Ascoltate l'ultimo #Podcast on line della nostra trasmissione radiofonica 'Dopo Istanbul c'è sempre Atene!'… - DevilDollmusic : @francescobonfi_ @B_R_U_C_E__ Settore giovanile. Tanti Tonali sta più in panchina che sul campo,non è titolare. Il… - AlessandroBut13 : RT @RynaRaptor: Senza Champions quindi via Donnarumma, via Calhanoglu e forse via pure Pioli. A volte, non tutti i mali vengono per nuocere. -