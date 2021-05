Dominic Ongwen, l’ex comandante del Lra di Joseph Kony condannato a 25 anni di carcere per 61 crimini di guerra dalla Corte de L’Aja (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è trasformato da vittima in carnefice, rendendosi protagonista di numerosi crimini di guerra e contro l’umanità come omicidi, stupri, matrimoni forzati, gravidanze forzate e sfruttamento di bambini soldato. A sette anni dalla sua cattura, Dominic Ongwen, ex comandante dell’Esercito di resistenza del signore (Lra), il gruppo armato fondamentalista cristiano guidato da Joseph Kony, è stato condannato dalla Corte penale internazionale de L’Aja a 25 anni di carcere per 61 crimini. Il guerrigliero ugandese 41enne non ha ricevuto la pena massima, l’ergastolo, solo perché i giudici del tribunale hanno considerato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è trasformato da vittima in carnefice, rendendosi protagonista di numerosidie contro l’umanità come omicidi, stupri, matrimoni forzati, gravidanze forzate e sfruttamento di bambini soldato. A settesua cattura,, exdell’Esercito di resistenza del signore (Lra), il gruppo armato fondamentalista cristiano guidato da, è statopenale internazionale dea 25diper 61. Il guerrigliero ugandese 41enne non ha ricevuto la pena massima, l’ergastolo, solo perché i giudici del tribunale hanno considerato ...

