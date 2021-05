Dominic Ongwen, l’ex bambino-soldato è stato condannato (Di venerdì 7 maggio 2021) Era soltanto un bambino di circa 9-10 anni quando Dominic Ongwen è stato rapito dall’ LRA, Lord’s Resistance Army, mentre andava a scuola ed è diventato un bambino-soldato. Oggi, a 41 anni, si trova a dover scontare una pena per tutti i crimini commessi. Il verdetto della Corte: 25 anni per crimini contro l’umanità e crimini di guerra Ieri, la Corte penale Internazionale dell’Aia lo ha condannato a 25 anni di carcere dopo averlo riconosciuto in precedenza colpevole di oltre 61 capi di imputazione. I crimini di cui è accusato si riferiscono agli anni tra il 2002 e il 2005 e riguardano crimini contro l’umanità e crimini di guerra: rapì in quegli anni molti bambini per fare di loro dei soldati, ridusse molte donne in schiavitù sessuale e fu attentatore di molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Era soltanto undi circa 9-10 anni quandorapito dall’ LRA, Lord’s Resistance Army, mentre andava a scuola ed è diventato un. Oggi, a 41 anni, si trova a dover scontare una pena per tutti i crimini commessi. Il verdetto della Corte: 25 anni per crimini contro l’umanità e crimini di guerra Ieri, la Corte penale Internazionale dell’Aia lo haa 25 anni di carcere dopo averlo riconosciuto in precedenza colpevole di oltre 61 capi di imputazione. I crimini di cui è accusato si riferiscono agli anni tra il 2002 e il 2005 e riguardano crimini contro l’umanità e crimini di guerra: rapì in quegli anni molti bambini per fare di loro dei soldati, ridusse molte donne in schiavitù sessuale e fu attentatore di molti ...

