Doctor Who: il ritorno di Christopher Eccleston (Di venerdì 7 maggio 2021) Big Finish ha rilasciato un’anteprima del ritorno di Christopher Eccleston in Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures – Ravagers. Quando debutterà? Il dramma audio debutterà a maggio 2021. In questa clip da “Sphere of Freedom”, Eccleston canalizza la miscela di arguzia e volontà del Dottore mentre lancia un avvertimento a qualunque minaccia si presenti per lui. Quattro nuove raccolte Ci saranno quattro nuove raccolte di avventure con il Nono Dottore, ciascuna con tre storie che vedono il Dottore di Eccleston in giro per l’universo alla ricerca di aiutare gli indifesi e sconfiggere il male. Doctor Who-Anteprima audio Nell’anteprima audio, il dottore di Eccleston sta interagendo con qualcuno che sta anche cercando di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Big Finish ha rilasciato un’anteprima deldiinWho: The NinthAdventures – Ravagers. Quando debutterà? Il dramma audio debutterà a maggio 2021. In questa clip da “Sphere of Freedom”,canalizza la miscela di arguzia e volontà del Dottore mentre lancia un avvertimento a qualunque minaccia si presenti per lui. Quattro nuove raccolte Ci saranno quattro nuove raccolte di avventure con il Nono Dottore, ciascuna con tre storie che vedono il Dottore diin giro per l’universo alla ricerca di aiutare gli indifesi e sconfiggere il male.Who-Anteprima audio Nell’anteprima audio, il dottore dista interagendo con qualcuno che sta anche cercando di ...

Advertising

galwaysunflower : qui a pensare al mio elaborato e ritrovo questo disegno in tl che è uno dei disegni che mi ha fatto innamorare dell… - twelvesfifth : mi manca moltissimo il periodo dei sondaggi di doctor who voglio tornare a insultare giornalmente le vostre votazio… - Notoriouslebon : In arrivo nuova poop del Doctor Who con Capaldi e Robin Hood :D #DoctorWho - tenswidow : @hawksilverr doctor who, le prime stagioni hanno degli effetti speciali orribili perchè è del 2005 ma a parte quell… - MargheDW8 : @Veritatisvis Oddio che è successo? Non Doctor Who ?? -