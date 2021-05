Dl Sostegni, salta il superbonus alle aziende. Ecco cosa succede adesso (Di venerdì 7 maggio 2021) Dl Sostegni, saltato il superbonus alle aziende? Il parere negativo della Ragioneria Generale dello Stato ha scatenato forti polemiche. Novità in merito al Dl Sostegni in arrivo. Ma non proprio positive per le imprese. Infatti la Ragioneria dello Stato ha bocciato la norma del Parlamento sulla cedibilità del credito di imposta in merito all’acquisto di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 7 maggio 2021) Dlto il? Il parere negativo della Ragioneria Generale dello Stato ha scatenato forti polemiche. Novità in merito al Dlin arrivo. Ma non proprio positive per le imprese. Infatti la Ragioneria dello Stato ha bocciato la norma del Parlamento sulla cedibilità del credito di imposta in merito all’acquisto di L'articolo proviene da Consumatore.com.

sole24ore : Sostegni, al Senato salta la cessione dei crediti fiscali transizione 4.0 e bonus mobili - cocchi2a : RT @Patty66509580: Dl Sostegni, salta il superbonus aziende. Ira M5S - Danae0308 : RT @Patty66509580: Dl Sostegni, salta il superbonus aziende. Ira M5S - CarieriF : RT @Patty66509580: Dl Sostegni, salta il superbonus aziende. Ira M5S - DanieleBerghino : @Masssimilianoo No non riguarda il superbonus, ma io bonus mobili ed il bando 4.0 e quelli del 50% per la costruzio… -