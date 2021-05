Diventare insegnanti, i 24 CFU non bastano. Nuovo modello: studio disciplina, pedagogia, tirocinio. Concorsi, anno di prova rafforzato [ANTEPRIMA] (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Ministro Bianchi lo aveva già annunciato nelle Linee programmatiche, e l'intenzione diventa concreta anche nel Patto per l'istruzione, di cui si discute in questi giorni con i sindacati. Nuove sfide attendono gli insegnanti, dopo un 2020 e 2021 segnati dalla pandemia. E anche la formazione iniziale degli insegnanti deve essere adeguata, se si vuole evitare il solo intervento trasmissivo di conoscenze in classe. L'articolo Diventare insegnanti, i 24 CFU non bastano. Nuovo modello: studio disciplina, pedagogia, tirocinio. Concorsi, anno di prova rafforzato ANTEPRIMA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Ministro Bianchi lo aveva già annunciato nelle Linee programmatiche, e l'intenzione diventa concreta anche nel Patto per l'istruzione, di cui si discute in questi giorni con i sindacati. Nuove sfide attendono gli, dopo un 2020 e 2021 segnati dalla pandemia. E anche la formazione iniziale deglideve essere adeguata, se si vuole evitare il solo intervento trasmissivo di conoscenze in classe. L'articolo, i 24 CFU nondi

