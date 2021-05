DIRETTA F1, GP Spagna 2021 LIVE: FP2 alle 15.00. Binotto: “Dura starci dentro con 145 milioni…” (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Binotto SULLA BUDGET CAP: “Dura starci dentro CON 145 milioni…” LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP DI Spagna DI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1 GP Spagna PROGRAMMA E ORARI QUALIFICHE SABATO 8 MAGGIO 12.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 15.00. Vedremo i time attack con le soft di tutti i team, quindi le simulazioni di passo gara che ci diranno molto in vista della gara di domenica. Tutto sembra portare a Red Bull contro Mercedes, ma vedremo… Per il momento grazie e buon proseguimento di giornata! 12.36 Ancora una volta Lando Norris si piazza in scia ai top della F1 e si conferma come una certezza già ora. Il compagno di team ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASULLA BUDGET CAP: “CON 145” LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP DIDI F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 F1 GPPROGRAMMA E ORARI QUALIFICHE SABATO 8 MAGGIO 12.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 15.00. Vedremo i time attack con le soft di tutti i team, quindi le simulazioni di passo gara che ci diranno molto in vista della gara di domenica. Tutto sembra portare a Red Bull contro Mercedes, ma vedremo… Per il momento grazie e buon proseguimento di giornata! 12.36 Ancora una volta Lando Norris si piazza in scia ai top della F1 e si conferma come una certezza già ora. Il compagno di team ...

