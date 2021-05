DIRETTA – Campania, la conferenza del presidente De Luca (Di venerdì 7 maggio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa il punto sulla situazione epidemica da Covid-19 in conferenza stampa Il governatore in DIRETTA sui social (via Screenshot)Torna la consueta conferenza stampa di Vincenzo De Luca, in DIRETTA sui suoi canali social. Infatti il governatore campano parlerà della situazione pandemica in Campania, con la percentuale di positivi che è leggermente aumentata negli ultimi giorni. Nonostante ciò continuano a reggere gli ospedali, con le terapie intensive e le corsie di ricovero che non risultano intasate. Per questo motivo, la Regione resterà in zona gialla. Andiamo quindi a seguire la DIRETTA del presidente regionale. POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 maggio 2021) Il governatore della, Vincenzo De, fa il punto sulla situazione epidemica da Covid-19 instampa Il governatore insui social (via Screenshot)Torna la consuetastampa di Vincenzo De, insui suoi canali social. Infatti il governatore campano parlerà della situazione pandemica in, con la percentuale di positivi che è leggermente aumentata negli ultimi giorni. Nonostante ciò continuano a reggere gli ospedali, con le terapie intensive e le corsie di ricovero che non risultano intasate. Per questo motivo, la Regione resterà in zona gialla. Andiamo quindi a seguire ladelregionale. POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, ...

