Diablo 2 Resurrected sarà più ' accessibile' ma non più facile

(Di venerdì 7 maggio 2021)ha ricevuto la sua prima technical alpha poche settimane fa e Blizzard sta iniziando ad esaminare attentamente il feedback di chi ha provato questa versione. Durante un'intervista, lo sviluppatore Rob Gallerani ha dichiarato quali sono stati i suoi primi pensieri su questa versione di prova. Innanzitutto, secondo quanto riferito, ci sono ancora alcune cose da migliorare e che il team farà di tutto per mantenere l'essenza del gioco originale. I miglioramenti riguardano principalmente la sua accessibilità: un giocatore attuale non ha le stesse aspettative e la stessa pazienza di un giocatore del 2000. Le piccole cose quindi saranno riviste, ma l'obiettivo è quello di non cambiare tutto, dato che la più piccola modifica può capovolgere l'intera esperienza. "Il gioco è ancora in fase di sviluppo, siamo solo alla technical alpha e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diablo Resurrected

Tom's Hardware Italia

... prima dell'arrivo del videogioco su Xbox Series X/S e PlayStation 5, si pensava che fosse stato coinvolto nella realizzazione di2:. Non ci sono poi certezze riguardanti il ...In parte è dovuto alla pandemia da Covid " 19, tutt'ora presente con parecchie persone in casa, ed al fatto che i test di2:Immortal sono andati piuttosto bene e c'è ...Ci sono tre giochi di Diablo in fase di sviluppo in questo momento e Activision sembra avere fiducia nel modo in cui Diablo 4 e altri titoli stanno andando avanti nei lavori. Parlando agli investitori ...Secondo Activision-Blizzard, Diablo IV rappresenterà il vero passo evolutivo del genere action-RPG nel mondo dei videogiochi.