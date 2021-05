Di Maio: “Coprifuoco, guardiamo al 16 maggio per superarlo. Il mio futuro politico? Con il M5s” (Di venerdì 7 maggio 2021) Premettendo che in ogni caso non si tratterà di “un liberi tutti”, intervenendo a proposito del Coprifuoco su La7, stamane il ministro Di Maio ha commentato che “Il 16 maggio credo che sia una data auspicabile per superare il Coprifuoco“. Dunque, ha spiegato, “Così, come lo conosciamo, bisogna fare in modo di superare il Coprifuoco e non rientrarci pochi mesi dopo. Ovviamente questa situazione non vale solo per l’Italia, tutti vogliamo uscire da quest’incubo“. Di Maio: “Che Salvini e Meloni competano ci sta, ma non a spese del governo o del Paese” Poi la discussione è scivolata sull’attuale scena politica e, in particolare, sui rapporti con, e fra l’opposizione stessa, osservando che “la competizione tra Salvini e Meloni nel centrodestra è legittima, meno lo è il fatto che questa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Premettendo che in ogni caso non si tratterà di “un liberi tutti”, intervenendo a proposito delsu La7, stamane il ministro Diha commentato che “Il 16credo che sia una data auspicabile per superare il“. Dunque, ha spiegato, “Così, come lo conosciamo, bisogna fare in modo di superare ile non rientrarci pochi mesi dopo. Ovviamente questa situazione non vale solo per l’Italia, tutti vogliamo uscire da quest’incubo“. Di: “Che Salvini e Meloni competano ci sta, ma non a spese del governo o del Paese” Poi la discussione è scivolata sull’attuale scena politica e, in particolare, sui rapporti con, e fra l’opposizione stessa, osservando che “la competizione tra Salvini e Meloni nel centrodestra è legittima, meno lo è il fatto che questa ...

Advertising

repubblica : Covid, Di Maio: 'Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco alle 22' - fanpage : Possibile stop al coprifuoco dal 16 maggio. L'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio - ItaliaOggi : Di Maio, via il coprifuoco dal prossimo 16 maggio - neXtquotidiano : Di Maio indica nel 16 maggio la data per “superare il #coprifuoco” | VIDEO - SaCe86 : Di Maio e il coprifuoco: 'Il 16 maggio data auspicabile' -