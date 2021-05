“Detto Fatto”: torta gelato pannetta di Alessandro Capotosti (Di venerdì 7 maggio 2021) Il tutor ‘dolcissimo‘ Alessandro Capotosti, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato la torta gelato pannetta. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 520 g zucchero, 500 g formaggio spalmabile, 500 g mascarpone, 250 g biscotti secchi, 200 g albume, 100 ml acqua, vaniglia, 1 l panna, 300 g cioccolato fondente 500 g panna montata, 250 g zucchero, 250 ml panna, 100 g crema al burro, 100 ml acqua, 30 g cioccolato al latte, 10 g burro Procedimento Portiamo zucchero ed acqua a 121°. Nel frattempo, con le fruste, cominciamo a montare gli albumi. Quando lo sciroppo è a 121°, lo versiamo a filo sugli albumi semi montati. Continuiamo a montare fino a raffreddamento ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Il tutor ‘dolcissimo‘, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato la. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 520 g zucchero, 500 g formaggio spalmabile, 500 g mascarpone, 250 g biscotti secchi, 200 g albume, 100 ml acqua, vaniglia, 1 l panna, 300 g cioccolato fondente 500 g panna montata, 250 g zucchero, 250 ml panna, 100 g crema al burro, 100 ml acqua, 30 g cioccolato al latte, 10 g burro Procedimento Portiamo zucchero ed acqua a 121°. Nel frattempo, con le fruste, cominciamo a montare gli albumi. Quando lo sciroppo è a 121°, lo versiamo a filo sugli albumi semi montati. Continuiamo a montare fino a raffreddamento ...

