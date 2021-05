Denise Pipitone, l’appello di Piera Maggio: «Ora basta, chi sa parli. Mia figlia merita giustizia» (Di venerdì 7 maggio 2021) La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha lanciato un appello a 17 anni dalla scomparsa della figlia, a settembre 2004, e lo ha fatto in un’intervista all’agenzia ANSA. Denise scomparve da Mazara del Vallo quando aveva appena 4 anni. «In questa città c’è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta, fatevi coraggio e l’ora di parlare, non potete tenervi sulla coscienza questo peso», dice Piera. «Denise è figlia di questa città – aggiunge – e dobbiamo proteggerla. La mia piccola merita verità e giustizia». L’abbraccio dei mazaresi in piazza della Repubblica, ieri sera, ha colmato d’affetto il cuore di mamma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 maggio 2021) La mamma di, ha lanciato un appello a 17 anni dalla scomparsa della, a settembre 2004, e lo ha fatto in un’intervista all’agenzia ANSA.scomparve da Mazara del Vallo quando aveva appena 4 anni. «In questa città c’è chi ha visto e sa come è scomparsaed è a queste persone che mi rivolgo: adesso, fatevi coraggio e l’ora di parlare, non potete tenervi sulla coscienza questo peso», dice. «di questa città – aggiunge – e dobbiamo proteggerla. La mia piccolaverità e». L’abbraccio dei mazaresi in piazza della Repubblica, ieri sera, ha colmato d’affetto il cuore di mamma ...

