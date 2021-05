Denise Pipitone | la magistrata Maria Angioni confessa «Ero spaventata»

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la mamma: 'Adesso basta, chi sa parli' #denisepipitone - RaiNews : 17 anni dopo la scomparsa della bimba la procura di Marsala è tornata ad indagare sul caso #DenisePipitone - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Gli opinionisti si dividono #Pomeriggio5 - rosa_tedesco13 : RT @pomeriggio5: Gli opinionisti si dividono #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

ARTICOLO -, l'ispezione in casa di Anna Corona in ritardo di 17 anni si conclude con un nulla di fatto ARTICOLO - Mercenario italiano arrestato, il 28enne combatteva in Ucraina ...Nelle ultime settimane il caso della scomparsa dista interessando diversi programmi della Rai. Tra i tanti, anche La Vita In Diretta di Alberto Matano, che pochi giorni fa ha dedicato quasi un'intera puntata alla vicenda della ...Caso Denise Pipitone: chi è la magistrata Maria Angioni? Le rivelazioni inquietanti sul caso e nuovi nomi legati alla famiglia ...Piera Maggio: "Mi ha devastato sapere che si cercava un corpo. Mi aspettavo un po' di delicatezza nei miei confronti, avrei preferito sapere di cosa si trattasse" ...