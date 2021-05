Delude il Job Report USA Mercati sbandano | euro sale sopra 1 | 21 dollari

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionaripei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, pur muovendosi sotto i massimi di seduta. Il freno è arrivato dal datonte sul mercato del lavoro statunitense: nel mese di aprile negli Stati Uniti sono stati creati meno posti di lavoro del previsto e la disoccupazione è salita a sorpresa. La delusione pesa anche sul biglietto verde, che perde quota, con l’/ Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,38%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,87%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 64,21per barile. Torna a salire lo spread, attestandosi a +113 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo ...

