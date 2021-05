(Di venerdì 7 maggio 2021) Una “casetta” eco sostenibile e il nuovoper scoprire alcuni dei posti più suggestivi e incontaminati d’Italia. È questo il progetto che la filiale nazionale di Jaguar Land Rover ha presentato in collaborazione con Airbnb: dall’Etna alle Dolomiti, passando per le montagne abruzzesi, le colline toscane, le Langhe e la Sardegna (sono in tutto 10 le destinazioni previste), sarà possibile soggiornareEcotargata Jaguar Land Rover e vivere una intera giornata a bordo del nuovosua ultima versione elettrificata. Del resto, se il modello-icona del costruttore britannico ha incontrato solo con l’ultima generazione ladelle motorizzazioni a basse emissioni, ha di certo sempre avuto un’anima “selvaggia”, votata a scoprire la natura più ...

Advertising

zazoomblog : Defender Eco Home un viaggio off-road nella sostenibilità – FOTO - #Defender #viaggio #off-road #nella - solomotori : Land Rover, Defender Eco Home scopre le bellezze d'Italia - Motor1_Italia : Grazie ad una partnership tra @LandRoverItalia e @airbnb_it nasce #DefenderEcoHome, il pacchetto vacanza eco sosten… - passionedesign : Defender Eco Home, la mini casa vacanze mobile ed ecosostenibile - roeroelectric : Defender Eco Home, la mini casa vacanze mobile ed ecosostenibile #ArchitetturaDesign -

Ultime Notizie dalla rete : Defender Eco

Tutto questo èHome, la nuova esperienza proposta da Land Rover, al fianco di Airbnb, per avviare insieme un viaggio emozionale straordinario nei luoghi più belli del nostro paese. Land ...E' quanto propone Land Rover Italia conHome: una casa mobile, trainata dalla nuovae green grazie all'utilizzo di materialisostenibili e innovativi. L'obiettivo del ...Jaguar Land Rover dà vita a una mini house di design prenotabile su Airbnb per vacanze off-road alla scoperta dell'Italia.Un viaggio tra avventura e spirito di scoperta, per il progetto Defender Eco Home di Land Rover. La nuova iniziativa è quella proposta da Land Rover Italia che ha voluto al suo fianco Airbnb, per un ' ...