Decreto Sostegni bis slitta: la Lega vuole ristori in base ai costi fissi. I nodi della cessione dei bonus 4.0 e del taglio delle garanzie statali (Di venerdì 7 maggio 2021) slitta alla prossima settimana, come era emerso già nei giorni scorsi, il varo del Decreto Sostegni bis con cui il governo deve distribuire i circa 40 miliardi di nuovo scostamento di bilancio sotto forma di aiuti a famiglie e imprese ancora alle prese con la crisi innescata dalla pandemia. Giovedì l’iter del provvedimento, bloccato dalla Lega che insiste per modificare il meccanismo dei ristori per tener conto dei costi fissi, si è complicato ulteriormente per effetto dello stop da parte della Ragioneria all’inserimento nel Sostegni 1 del cosiddetto “superbonus per le imprese“. Che in realtà poco c’entra con il Superbonus 110%: si tratta della proposta di concedere alle aziende che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)alla prossima settimana, come era emerso già nei giorni scorsi, il varo delbis con cui il governo deve distribuire i circa 40 miliardi di nuovo scostamento di bilancio sotto forma di aiuti a famiglie e imprese ancora alle prese con la crisi innescata dalla pandemia. Giovedì l’iter del provvedimento, bloccato dallache insiste per modificare il meccanismo deiper tener conto dei, si è complicato ulteriormente per effetto dello stop da parteRagioneria all’inserimento nel1 del cosiddetto “superper le imprese“. Che in realtà poco c’entra con il Super110%: si trattaproposta di concedere alle aziende che ...

