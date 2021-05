De Luca, campagna vaccinale: “Campania regione più virtuosa d’Italia” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Una diretta nella quale l’attenzione è stata riservata in particolare alla campagna vaccinale in corso. In prima battuta De Luca rivendica con orgoglio quelli che, ad oggi, sono i dati delle vaccinazioni in Campania: “Abbiamo superato le 2 milioni di somministrazioni, delle quali 600 con doppia dose. Nella sola giornata d ieri abbiamo somministrato quasi 50 mila vaccini. Inoltre – aggiunge De Luca – abbiamo somministrato la prima dose al 100% degli ultraottantenni”. “Quest’ultimo dato – ha continuato il governatore – rappresenta il risultato migliore d’Italia, e tutto ciò nonostante alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente dellaVincenzo De. Una diretta nella quale l’attenzione è stata riservata in particolare allain corso. In prima battuta Derivendica con orgoglio quelli che, ad oggi, sono i dati delle vaccinazioni in: “Abbiamo superato le 2 milioni di somministrazioni, delle quali 600 con doppia dose. Nella sola giornata d ieri abbiamo somministrato quasi 50 mila vaccini. Inoltre – aggiunge De– abbiamo somministrato la prima dose al 100% degli ultraottantenni”. “Quest’ultimo dato – ha continuato il governatore – rappresenta il risultato migliore, e tutto ciò nonostante alla ...

