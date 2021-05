Ddl Zan, Tajani: «La famiglia senza figli non esiste». Sui social scoppia la polemica, Azzolina: «Ma in Forza Italia nessuno prende le distanze?» (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova polemica sul web: questa volta a essere preso di mira è Antonio Tajani. Ieri, 6 maggio, il coordinatore nazionale di Forza Italia aveva detto che «La famiglia, nucleo fondamentale della società, senza figli non esiste». L’intervento è avvenuto nel corso della conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Il discorso dell’azzurro non è passato inosservato: su Twitter c’è chi lo accusa di «non sapere di cosa stia parlando», mentre posta un’immagine che raffigura tutte le famiglie-tipo, comprese quelle formate da coppie single etero e coppie single omosessuali. «A tutte le persone che vorrebbero un figlio e non possono averlo, a tutte le persone che non vogliono un figlio, siete ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovasul web: questa volta a essere preso di mira è Antonio. Ieri, 6 maggio, il coordinatore nazionale diaveva detto che «La, nucleo fondamentale della società,non». L’intervento è avvenuto nel corso della conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Il discorso dell’azzurro non è passato inosservato: su Twitter c’è chi lo accusa di «non sapere di cosa stia parlando», mentre posta un’immagine che raffigura tutte le famiglie-tipo, comprese quelle formate da coppie single etero e coppie single omosessuali. «A tutte le persone che vorrebbero uno e non possono averlo, a tutte le persone che non vogliono uno, siete ...

