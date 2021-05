Ddl Zan, Meloni: “Lasciare da parte materie come il gender. Che cos’è? Ah, guardi, io non l’ho mai capito bene” – Video (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, ha dichiarato di non aver mai capito bene cosa vuol dire il termine gender (tema sul quale il partito di cui è presidente fa opposizione): “Lei sa cosa vuol dire gender?”, è stata la domanda di una giornalista. “Ah, guardi, io non l’ho mai capito bene”, ha risposto Meloni, per poi aggiungere: “E nemmeno quelli che lo sostengono, visto che ne propongono sempre di nuovi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgia, durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, ha dichiarato di non aver maicosa vuol dire il termine(tema sul quale il partito di cui è presidente fa opposizione): “Lei sa cosa vuol dire?”, è stata la domanda di una giornalista. “Ah,, io nonmai”, ha risposto, per poi aggiungere: “E nemmeno quelli che lo sostengono, visto che ne propongono sempre di nuovi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SirDistruggere : 'Con Il ddl Zan entrerà il gender nelle scuole!' 'Onorevole Meloni, cos'è il gender?' 'Ah, boh, non lo so.' Sipario. - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - Sarti_Davide : @ZanAlessandro #DDLZanLeggeControOmofobia è un 'obbrobrio giuridico'! - salvatore_irato : RT @Misurelli77: Breve triste storia della destra più ignorante dell'Europa occidentale #Meloni :'Il DDL Zan porterà il gender nelle scuol… -