Ddl Zan, lo sprezzo del ridicolo di Saviano: «In quella legge non c'è nulla di sbagliato» (Di venerdì 7 maggio 2021) E se il Parlamento introducesse anche l'ipocrisia tra le circostanze aggravanti del reato? Nella rigogliosa fioritura dell'ultimo periodo non guasterebbe mica. Anzi, non c'è dubbio alcuno che in coda allo psicoreato che si accinge ad introdurre nel codice il ddl Zan, l'ipocrisia non mancherebbe di fare la sua porca figura. Tanto più che tra i primi a rischio incriminazione vi sarebbe Roberto Saviano. La sua colpa? Scrive facendo finta di voler arrivare ad una tesi quando sin dall'inizio è una tesi precostituita a condizionare il suo articolo. "Qua la mano", verrebbe da dirgli. Chi è cresciuto in un quotidiano di partito lo fa da una vita. Con la differenza che non si vergogna a definirsi un giornalista militante. Lo è perché i suoi convincimenti coincidono in gran parte con quello del suo editore politico. Non per niente, "giornali di idee" è l'altro nome attribuito ...

SirDistruggere : 'Con Il ddl Zan entrerà il gender nelle scuole!' 'Onorevole Meloni, cos'è il gender?' 'Ah, boh, non lo so.' Sipario. - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - roxibrass : RT @MarcoSanavia1: Il tema del ddl Zan non è legato al rispetto degli omosessuali, perché in tal caso basterebbe modificare la legge Mancin… - BenedettoDeVito : RT @CarloCalenda: Un bel modo Naz di discutere Giuseppe. Noi voteremo il ddl Zan, ma questo clima per cui chi è contrario è un nazista è u… -