Ddl Zan, l’annuncio di Sala: «A Milano ci sarà un delegato alle politiche contro le discriminazioni» – Il video (Di venerdì 7 maggio 2021) Un videomessaggio per affermare «il sostegno per il ddl Zan che significa progresso e civiltà». Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato ieri 8 maggio dal suo account Facebook ai partecipanti della manifestazione #temposcaduto prevista sabato 9 maggio alle 15 presso l’Arco della Pace. Il sit-in è stato organizzato dai Sentinelli di Milano in sostegno del disegno di legge contro l’omotransfobia. Nella giornata di oggi lo stesso sindaco ha ribadito che i ringraziamenti al movimento sono arrivati perché «c’è molta attenzione sul tema del ddl Zan». Il sindaco non parteciperà all’evento di domani per seguire di persona, insieme al prefetto e al questore, la festa organizzata fuori allo stadio San Siro dai tifosi dell’Inter per celebrare la vittoria dello scudetto. ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Unmessaggio per affermare «il sostegno per il ddl Zan che significa progresso e civiltà». Con queste parole il sindaco diBeppeha parlato ieri 8 maggio dal suo account Facebook ai partecipanti della manifestazione #temposcaduto prevista sabato 9 maggio15 presso l’Arco della Pace. Il sit-in è stato organizzato dai Sentinelli diin sostegno del disegno di leggel’omotransfobia. Nella giornata di oggi lo stesso sindaco ha ribadito che i ringraziamenti al movimento sono arrivati perché «c’è molta attenzione sul tema del ddl Zan». Il sindaco non parteciperà all’evento di domani per seguire di persona, insieme al prefetto e al questore, la festa organizzata fuori allo stadio San Siro dai tifosi dell’Inter per celebrare la vittoria dello scudetto. ...

