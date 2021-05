Ddl Zan, domani la manifestazione a Milano: dibattito aperto anche in provincia (Di venerdì 7 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Pro o contro, la legge sull’omo-bi-transfobia e la misoginia continua a dividere l’opinione pubblica. domani all’Arco della Pace di Milano i favorevoli scenderanno in piazza a sostegno del disegno di legge presentato dal deputato del Pd Alessandro Zan. Il testo, approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 novembre e attualmente fermo in Commissione Giustizia tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 7 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Pro o contro, la legge sull’omo-bi-transfobia e la misoginia continua a dividere l’opinione pubblica.all’Arco della Pace dii favorevoli scenderanno in piazza a sostegno del disegno di legge presentato dal deputato del Pd Alessandro Zan. Il testo, approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 novembre e attualmente fermo in Commissione Giustizia tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

