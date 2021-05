Ddl Zan, altro che diritti: la grande “mangiatoia” per il mondo Lgbt, finaziamenti milionari in ballo (Di venerdì 7 maggio 2021) Il bluff è svelato. altro che diritti, altro che contrasto alla violenza: sul ddl Zan girano denari e finaziamenti milionari. Per questo la sinistra sta “impazzendo” per approvare la legge a passo di carica. Insomma, la classica “mangiatoia” . La prova del nove di questo assunto è la bocciatura del testo di legge alternativo elaborato in commissione dal centrodestra. Che si incentrava sulle circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa. Ddl Zan, grande “mangiatoia” per il mondo Lgbt Giù la maschera: quel che più interessa è il giro di soldi. “Perché il ddl Zan, se venisse approvato, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Il bluff è svelato.cheche contrasto alla violenza: sul ddl Zan girano denari e. Per questo la sinistra sta “impazzendo” per approvare la legge a passo di carica. Insomma, la classica “” . La prova del nove di questo assunto è la bocciatura del testo di legge alternativo elaborato in commissione dal centrodestra. Che si incentrava sulle circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa. Ddl Zan,” per ilGiù la maschera: quel che più interessa è il giro di soldi. “Perché il ddl Zan, se venisse approvato, ...

SirDistruggere : 'Con Il ddl Zan entrerà il gender nelle scuole!' 'Onorevole Meloni, cos'è il gender?' 'Ah, boh, non lo so.' Sipario. - LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: La proposta del centrodestra che inasprisce le pene per i reati contro i gay ma non dà spazio alle trappole ideologiche, f… - laruz14 : RT @LaVeritaWeb: La proposta del centrodestra che inasprisce le pene per i reati contro i gay ma non dà spazio alle trappole ideologiche, f… -