Davvero l’Unione europea vuole annacquare il vino?

Bottiglie di vino (Getty Images)L'idea è sul tavolo da tempo e le discussioni a Bruxelles sono state lunghe tra le massime istituzioni dell'Unione europea, in un trilogo che potrebbe non aver ancora risposta alla domanda: è ancora possibile definire vino una bevanda ottenuta dall'uva, a cui è stata aggiunta l'acqua riducendo il grado alcolico? È questo il dilemma su cui Parlamento, Commissione e Consiglio dei ministri europei dell'Agricoltura hanno dibattuto, arrivando per il momento a una risposta affermativa. In un documento di lavoro che la presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha inviato ai delegati del Comitato speciale per l'Agricoltura si conviene sulla controversa possibilità, che in Italia ha già suscitato gli strali di Coldiretti. Finora, in effetti, tutte le pratiche ...

