Davvero l’Unione europea vuole annacquare il vino? (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è una decisione definitiva e riguarda la possibilità di etichettare come vino anche bevande dealcolizzate con l’aggiunta d’acqua. Ci sono già dei precedenti e potenzialità di mercato Bottiglie di vino (Getty Images)L’idea è sul tavolo da tempo e le discussioni a Bruxelles sono state lunghe tra le massime istituzioni dell’Unione europea, in un trilogo che potrebbe non aver ancora risposta alla domanda: è ancora possibile definire vino una bevanda ottenuta dall’uva, a cui è stata aggiunta l’acqua riducendo il grado alcolico? È questo il dilemma su cui Parlamento, Commissione e Consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura hanno dibattuto, arrivando per il momento a una risposta affermativa. In un documento di lavoro che la presidenza del Consiglio dell’Unione ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è una decisione definitiva e riguarda la possibilità di etichettare comeanche bevande dealcolizzate con l’aggiunta d’acqua. Ci sono già dei precedenti e potenzialità di mercato Bottiglie di(Getty Images)L’idea è sul tavolo da tempo e le discussioni a Bruxelles sono state lunghe tra le massime istituzioni del, in un trilogo che potrebbe non aver ancora risposta alla domanda: è ancora possibile definireuna bevanda ottenuta dall’uva, a cui è stata aggiunta l’acqua riducendo il grado alcolico? È questo il dilemma su cui Parlamento, Commissione e Consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura hanno dibattuto, arrivando per il momento a una risposta affermativa. In un documento di lavoro che la presidenza del Consiglio del...

Advertising

infoitinterno : Davvero l Unione europea vuole annacquare il vino? - zazoomblog : Davvero l’Unione europea vuole annacquare il vino? - #Davvero #l’Unione #europea #vuole - alexbottoni : Davvero l'Unione europea vuole annacquare il vino? - Antonio_Tatti_ : Siete così ignoranti da non riuscire a capire che il calcio europeo non c’entra davvero un cazzo di niente con l’Unione Europea #Brexit - chpgnr78 : @Richard53723060 @giuseppe_avi @kadreg1 @LegaSalvini che c'entra la guerra in Libia?? gli accordi di Dublino erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Davvero l’Unione Davvero l Unione europea vuole annacquare il vino? Wired Italia