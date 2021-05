Damiano Carrara rinvia il matrimonio con Chiara Maggenti | la causa è il brutto incidente della fidanzata

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 7 maggio 2021) Brutte notizie per lo chef pasticceree la. Con un video pubblicato sui social, i due hanno annunciato ai loro follower e amici che l’attesoin programma nei prossimi mesi è statoto. Il motivo alla basesofferta scelta è l’capitato alla donna poche settimane fa, che necessita di un lungo tempo di guarigione.to ildello chef, volto noto per programmi culinari come Bake Off e Cake Star, è costretto are il ...