Dal Tribunale sportivo altra tegola per Schwazer | Olimpiadi sempre più lontane | l’ultima speranza appesa ai giudici svizzeri

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si allontananodi più i giochi olimpici di Tokyo per Alex. Ilarbitrale dello Sport di Losanna ha infatti respinto il ricorso del campione di marcia sul caso di doping che nel 2016 ha portato alla sua squalifica da tutte le competizioni fino al 2024. Dopo l’ordinanza del Gip di Bolzano che a febbraio lo aveva scagionato dalle accuse di doping,aveva fatto ricorso alla Federazione Internazionale di Atletica per ottenere il via libera alla partecipazione alle prossime. Ricorso che era stato però respinto. Ora, dalarbitrale di Losanna, è arrivata un’risposta negativa. Tuttavia, il marciatore altoatesino ha fatto ora ricorso alFederale Svizzero, che è l’unico organismo della ...

Il tribunale di arbitrato sportivo si pronuncia contro la riapertura del processo e la sospensione della squalifica di 8 anni per doping. Erano già arrivati due rifiuti per l'atleta italiano da Wanda ...