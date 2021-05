Dal Gambia al debutto in Europa League: il viaggio della speranza di Darboe (Di venerdì 7 maggio 2021) Ebrima Darboe ha esordito ieri con la maglia della Roma in Europa League dopo averlo fatto in Serie A appena 5 giorni fa. La sua storia, però, inizia 6 anni fa in Gambia, quando decide di scappare per ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Ebrimaha esordito ieri con la magliaRoma indopo averlo fatto in Serie A appena 5 giorni fa. La sua storia, però, inizia 6 anni fa in, quando decide di scappare per ...

