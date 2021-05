Da 10 maggio prenotazioni vaccini anche per gli over 50 (Di venerdì 7 maggio 2021) vaccini per gli over50. Al via da lunedì 10 maggio le prenotazioni per il vaccino. A partire dall’inizio della prossima settimana la Struttura Commissariale ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione per gli over 50 del vaccino anti-Covid-19, (fino ai nati nel 1971). Si apriranno lunedì 10 maggio le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini nella fascia d’età 55-59 senza patologie croniche. Le prenotazioni a loro riservate potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app. anche le persone delle altre fasce d’età che già si sono prenotate in precedenza potranno, se lo vorranno, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 7 maggio 2021)per gli50. Al via da lunedì 10leper il vaccino. A partire dall’inizio della prossima settimana la Struttura Commissariale ha disposto l’avvio delleper la somministrazione per gli50 del vaccino anti-Covid-19, (fino ai nati nel 1971). Si apriranno lunedì 10le agende per ledelle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini nella fascia d’età 55-59 senza patologie croniche. Lea loro riservate potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app.le persone delle altre fasce d’età che già si sono prenotate in precedenza potranno, se lo vorranno, ...

Advertising

sbonaccini : Domani apriamo prenotazioni e si comincerà subito con le vaccinazioni per i nati dal 1957 al 1961 compresi. Ed entr… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - Andreacritico : RT @SaluteLazio: Da sabato 8 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 55 - 54 anni (nati 1966 e 1967). Prenotazio… - larenait : @zaiapresidente: «Da oggi al via le prenotazioni per i cinquantenni. Il Veneto resta in giallo. Vaccini anche in az… -