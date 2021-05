Curling, Mondiali femminile Calgary 2021: Italia, decimo ko. Passa anche la Cina, finisce 6-4 (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Italia pesca la decima sconfitta all’interno dei Mondiali 2021 di Curling maschile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre si fanno superare anche dalla Cina, poche ore dopo la sconfitta patita dal Giappone: il punteggio finale è di 6-4 in favore delle asiatiche. Grande prova difensiva da parte della Cina che, all’interno dei primi sette end, concede soltanto un punto alle azzurre per poi controllare la questione nei tre end finali. RISULTATI E CLASSIFICHE L’Italia rimane dunque inchiodata al penultimo posto in classifica con un record di 2-10, migliore solo a quello dell’Estonia (1-10, non a caso uno degli avversari sconfitti dalle azzurre insieme alla Germania). La Cina (5-6) è appaiata al nono posto proprio ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) L’pesca la decima sconfitta all’interno deidimaschile in scena a(Canada). Le azzurre si fanno superaredalla, poche ore dopo la sconfitta patita dal Giappone: il punteggio finale è di 6-4 in favore delle asiatiche. Grande prova difensiva da parte dellache, all’interno dei primi sette end, concede soltanto un punto alle azzurre per poi controllare la questione nei tre end finali. RISULTATI E CLASSIFICHE L’rimane dunque inchiodata al penultimo posto in classifica con un record di 2-10, migliore solo a quello dell’Estonia (1-10, non a caso uno degli avversari sconfitti dalle azzurre insieme alla Germania). La(5-6) è appaiata al nono posto proprio ...

CM, Svizzera già qualificata Grazie alla nona vittoria su dieci partite, la Svizzera si gi qualificata per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di curling, quando mancano ancora tre sfide da affrontare. Il team di Aarau ha battuto la Russia nello scontro al vertice per 8 - 6. La squadra capitanata da Silvana Tirinzoni, che guida ora ...

Curling, Mondiali femminile 2021: Italia sconfitta anche dal Giappone. Azzurre al penultimo posto in classifica OA Sport Curling, Mondiali femminile 2021: azzurre sconfitte anche dalla Cina. L’Italia resta penultima Stanno per volgersi al termine per l'Italia i Mondiali femminili di curling a Calgary. Una rassegna iridata che ha dato poche soddisfazioni alla squadra azzurra, che ha subito nella notte la dodicesim ...

Curling, Mondiali femminile 2021: Italia sconfitta anche dal Giappone. Azzurre al penultimo posto in classifica Ancora una sconfitta per l'Italia ai Mondiali femminili di curling 2021 in corso di svolgimento a Calgary. Le azzurre hanno perso contro il Giappone in maniera netta col punteggio di 8-2. Una sconfitt ...

