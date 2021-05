Curling femminile | Mondiali 2021 | Svezia-Italia 9-5 Le azzurre chiudono al 13° posto

(Di sabato 8 maggio 2021) L’chiude al 13° e penultimodidi Calgary: leterminano il round robin con due vittorie ed undici sconfitte, l’ultima delle quali matura nella sfida della sessione 23 contro la, già qualificata per i play-off, che si impone per 9-5 in nove end. Alla seconda fase ad eliminazione diretta accedono Svizzera, RCF (RussianFederation),, Danimarca, Canada e Stati Uniti: le prime due sono già in semifinale, le altre quattro si affronteranno tra loro in un turno di play-off, ma tutte e sei staccano il biglietto per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Nel match della tarda seratana lepartono bene, ...

L' Italia pesca la decima sconfitta all'interno dei Mondiali 2021 di curling femminile in scena a Calgary (Canada). Le azzurre si fanno superare anche dalla Cina , poche ore dopo la sconfitta patita dal Giappone: il punteggio finale è di 6 - 4 in favore delle asiatiche. Nona sconfitta per l'Italia ai Mondiali di curling femminile in programma a Calgary (Canada). Le azzurre subiscono una sconfitta per 8 - 2 contro il Giappone che ha vinto tre sfide, una in più delle portacolori italiane.