Covid, vicina la svolta "estiva". Italia tutta in giallo tranne 3 Regioni. Morti in calo: 207 (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 10.554 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nelle Regioni -divise tra zona rossa, arancione e gialla con regole diverse per spostamenti, negozi, ristoranti- da ieri registrati altri 207 Morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 328.612 tamponi, l'indice di positività è al 3,28%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.253 (-55 da ieri), con 109 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 16.331 (-536 da ieri). La curva dei contagi da Coronavirus in Italia decresce, lenta. Ma "il dato un po' più significativo è che questa settimana in tutte le Regioni e province autonome abbiamo una decrescita" nell'incidenza di Covid-19, ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid vicina Giornata mondiale della Croce Rossa Ripercorrendo alcune delle fasi più impegnative dell'emergenza covid da febbraio 2020 in poi sono ... La Cri è vicina a loro, così come agli indigenti e a tutte le persone in difficoltà: tanti infatti ...

Il coronavirus scala anche l'Everest, la pandemia dilaga in Nepal Era solo questione di tempo: la pandemia di Covid - 19 è arrivata a estendere i suoi tentacoli fino all'Everest, la vetta più alta del mondo. Malgrado il dilagare dei contagi nella vicina India, il governo nepalese si è deciso troppo tardi a ...

Isole Covid free, Capri vicina al traguardo La Repubblica I Jalisse scrivono a Mattarella e il Quirinale risponde "Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal #Presidente della #RepubblicaItaliana #Mattarella che attende l'invio del nostro nuovo cd #Voglioemozionarmiancora. Felici ...

Reggio Calabria – Insieme ai bimbi autistici, commercianti incontrano le mamme del Volo delle farfalle Domani mattina alle ore 10,30 alcuni commercianti di Reggio Calabria incontreranno le mamme de “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo” per dimostrare la loro vicinanza ai piccoli e alle loro fam ...

