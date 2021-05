Covid: Toscana resta gialla. Solo Sicilia e Val d’Aosta arancioni. Nessuna regione rossa (Di venerdì 7 maggio 2021) La Toscana resterà in zona gialla anche la prossima settimana. Del resto, tutta l'Italia diventa sempre più gialla e Nessuna regione, secondo quanto riferito da fonti del Ministero della salute, dovrebbe essere rossa. La Val d'Aosta, l'unica ancora a rischio alto, dovrebbe, infatti, diventare arancione, come la Sicilia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) Laresterà in zonaanche la prossima settimana. Del resto, tutta l'Italia diventa sempre più, secondo quanto riferito da fonti del Ministero della salute, dovrebbe essere. La Val d'Aosta, l'unica ancora a rischio alto, dovrebbe, infatti, diventare arancione, come laL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Tg3web : L’intera comunità di Campi Bisenzio, in Toscana, ha fatto una colletta per riportare a casa dall'India, con un volo… - Lallaxs : - lonelytraveller : In #Toscana per le prenotazioni vaccinali useremo un software norvegese, nato per gestire le aste online.… - FirenzePost : Covid: Toscana resta gialla. Solo Sicilia e Val d’Aosta arancioni. Nessuna regione rossa - VTrend_it : Anticipazioni Covid: 715 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Toscana -