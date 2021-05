Covid Toscana, oggi 715 contagi: bollettino 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 715 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 27.063 test di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani suoi social nella giornata caratterizzata da novità su zona gialla, arancione e rossa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 715 ida coronavirus in, 7, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 715 su 27.063 test di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani suoi social nella giornata caratterizzata da novità su zona gialla, arancione e rossa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

