Covid, superata quota centomila dosi di vaccini all’hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Con la vaccinazione di un’arzilla e sorridente nonnina, all’hub della Brigata Garibaldi di Caserta è stato raggiunto ieri sera il muro delle 100.000 dosi somministrate in 65 giorni, ovvero da quando il centro vaccinale è stato attivato (era il primo marzo). E oggi la simbolica soglia verrà superata abbondantemente, visto che ogni giorno all’hub dell’Asl di Caserta, gestito dal punto di vista logistico e organizzativo dai Bersaglieri della Brigata Garibaldi, si somministrano tra i 2500 e i 3000 vaccini. L’obiettivo però è migliorare i numeri giornalieri per mettere in sicurezza l’intera popolazione. Lo dice a chiare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Con la vaccinazione di un’arzilla e sorridente nonnina,di Caserta è stato raggiunto ieri sera il muro delle 100.000somministrate in 65 giorni, ovvero da quando il centro vaccinale è stato attivato (era il primo marzo). E oggi la simbolica soglia verràabbondantemente, visto che ogni giornodell’Asl di Caserta, gestito dal punto di vista logistico e organizzativo dai, si somministrano tra i 2500 e i 3000. L’obiettivo però è migliorare i numeri giornalieri per mettere in sicurezza l’intera popolazione. Lo dice a chiare ...

