Covid, studenti a Treviso si presentano in classe con cerotto sulla bocca per ‘ferite’ da Dad (Di venerdì 7 maggio 2021) Le ferite di un anno di restrizioni per gli studenti sono quelle della Dad e della distanza da compagni e amici. Così i ragazzi della IV G del liceo scientifico di Treviso Leonardo Da Vinci, come riporta il sito del Corriere del Veneto, si sono presentati in classe con un cerotto. Uno sul collo, un altro in viso, un altro sul braccio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Le ferite di un anno di restrizioni per glisono quelle della Dad e della distanza da compagni e amici. Così i ragazzi della IV G del liceo scientifico diLeonardo Da Vinci, come riporta il sito del Corriere del Veneto, si sono presentati incon un. Uno sul collo, un altro in viso, un altro sul braccio. L'articolo .

Advertising

DanielaPF75 : RT @kleist13: @fo1984 #CTS : '...considerandone non consigliabile l'uso prolungato'. Traduzione: visto che abbiamo fatto di tutto per prol… - kleist13 : @fo1984 #CTS : '...considerandone non consigliabile l'uso prolungato'. Traduzione: visto che abbiamo fatto di tutt… - ComuneLAquila : RT @PierluigiBiondi: ++ SCUOLE, NUOVO SCREENING GRATUITO PER STUDENTI E PERSONALE ++ Al link trovate il modulo da compilare e da portare… - FratellidItalia : RT @PierluigiBiondi: ++ SCUOLE, NUOVO SCREENING GRATUITO PER STUDENTI E PERSONALE ++ Al link trovate il modulo da compilare e da portare… - PierluigiBiondi : ++ SCUOLE, NUOVO SCREENING GRATUITO PER STUDENTI E PERSONALE ++ Al link trovate il modulo da compilare e da porta… -