Covid, Speranza "Lavoriamo per superare la quarantena tra i Paesi g7" (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in videoconferenza, il G7 dei ministri della Salute. Al centro della discussione le misure sugli spostamenti tra Paesi alla luce dell'attuale situazione epidemiologica. "Le misure di contenimento ancora attive e l'andamento della campagna di vaccinazione ci permettono di guardare al futuro con ragionata fiducia. Possiamo lavorare insieme, da qui al vertice del G7 ad Oxford dell'inizio di giugno, al superamento della quarantena per i viaggi tra i nostri Paesi, mantenendo la misura del tampone prima della partenza e all'arrivo", ha proposto nel suo intervento il ministro della Salute, Roberto Speranza.(ITALPRESS).

