Covid Sicilia | oggi 603 contagi e 11 morti | bollettino 7 maggio

Sono 603 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Sono stati 25.740 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I guariti da ieri sono stati 1.140. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 5.527 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.021, mentre 142 sono i pazienti in terapia intensiva.

