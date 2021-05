Covid, Save the Children: nel 2020 96mila mamme hanno perso il lavoro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’anno della pandemia su 249mila donne che hanno perso il lavoro, 96 mila erano mamme con figli minori. Tra di loro, 4 su 5 hanno figli con meno di cinque anni: sono quelle mamme che a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse. Le nascite in Italia hanno registrato una ulteriore flessione, meno 16mila nel 2020 (-3,8% rispetto all’anno precedente). Una situazione che si è solo aggravata con il Covid, ma che già prima della pandemia vedeva molte donne lasciate fuori dal mercato del lavoro a causa dell’impossibilità di coniugare vita lavorativa e familiare e realizzazione personale. È ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’anno della pandemia su 249mila donne cheil, 96 mila eranocon figli minori. Tra di loro, 4 su 5figli con meno di cinque anni: sono quelleche a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli,dovuto rinunciare alo ne sono state espulse. Le nascite in Italiaregistrato una ulteriore flessione, meno 16mila nel(-3,8% rispetto all’anno precedente). Una situazione che si è solo aggravata con il, ma che già prima della pandemia vedeva molte donne lasciate fuori dal mercato dela causa dell’impossibilità di coniugare vita lavorativa e familiare e realizzazionenale. È ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Save the Children: 'Nell'anno del Covid in Italia 96mila mamme hanno perso il lavoro' #SavetheChildren… - borghi_claudio : Prima che arrivassero gli studi scientifici va dato merito a Nic Lewis che ha capito e spiegato subito l'errore inc… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Save The Children lancia per il sesto anno consecutivo il Rapporto 'Le Equilibriste 2021', su maternità e lavoro. Sono 96… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Save The Children lancia per il sesto anno consecutivo il Rapporto 'Le Equilibriste 2021', su materni… - cappelIaiomatto : Save The Children lancia per il sesto anno consecutivo il Rapporto 'Le Equilibriste 2021', su maternità e lavoro. S… -