Covid: sale ancora l'indice Rt a 0.89, scende l'incidenza (Di venerdì 7 maggio 2021) sale anche questa settimana l'indice di contagio del coronavirus in Italia che passa dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89. È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni. L'incidenza secondo gli ultimi calcoli sarebbe ancora in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana, arrivando ora a 127.

