Covid, rabbia del rappresentante indiano: “Voi italiani ci imprigionate in hotel” (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Fa scintille l’intervento dell’indiano sikh, rappresentante della comunità di Latina, a Diritto e Rovescio. Tra le tante cose che preoccupano gli italiani (e le autorità sanitarie italiane) c’è la variante indiana. Sebbene al momento ci sia il blocco dei voli dall’India, cittadini indiani arrivano comunque attraverso Paesi come Turchia ed Emirati Arabi. India e contagi, il clima verso i sikh Ed proprio questo preoccupante “strappo alla regola” l’argomento dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, talk condotto da Paolo Del Debbio. Ad accendere gli animi, le parole del rappresentante della comunità indiana di Latina in collegamento. Prima ancora di lui, Klaus Davi aveva parlato di un “clima terroristico” verso la comunità sikh: “Non credo che se sfuggono due voli così, dobbiamo creare un clima di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Fa scintille l’intervento dell’sikh,della comunità di Latina, a Diritto e Rovescio. Tra le tante cose che preoccupano gli(e le autorità sanitarie italiane) c’è la variante indiana. Sebbene al momento ci sia il blocco dei voli dall’India, cittadini indiani arrivano comunque attraverso Paesi come Turchia ed Emirati Arabi. India e contagi, il clima verso i sikh Ed proprio questo preoccupante “strappo alla regola” l’argomento dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, talk condotto da Paolo Del Debbio. Ad accendere gli animi, le parole deldella comunità indiana di Latina in collegamento. Prima ancora di lui, Klaus Davi aveva parlato di un “clima terroristico” verso la comunità sikh: “Non credo che se sfuggono due voli così, dobbiamo creare un clima di ...

Advertising

LaGiopaca : Abbiamo appena perso nonna (non per Covid, che quello l'aveva pure superato a 95 anni) e sentire queste parole fa s… - troianosalvo : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 Caos #vaccini ai #caregiver in #Basilicata: la rabbia dei lucani contro #Bardi. E poi l'impegn… - liviaponzio : @Miti_Vigliero @repubblica e pensare che ieri a #piazzapulita c’era ancora un genio che faceva il discorso sulla fa… - VailatiSergio : RT @tricolore_naty: Una pandemia a fine business ,che ha causato la morte di cancro per trascuratezza a molti italiani , io non perdono !!… - anna30048679 : RT @tricolore_naty: Una pandemia a fine business ,che ha causato la morte di cancro per trascuratezza a molti italiani , io non perdono !!… -