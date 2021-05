Covid, Oms dà il via libera all’uso d’emergenza del vaccino Sinopharm. In Canada sì a immunizzazione della fascia 12-15 anni (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità ha autorizzato l’uso d’emergenza del vaccino contro il Covid-19 della cinese Sinopharm. La decisione dell’agenzia Onu apre alla possibilità che il vaccino sia incluso nel programma Covax per l’equa distribuzione delle dosi, e distribuito tramite Unicef e ufficio regionale dell’Oms nelle Americhe. Sinopharm ha rilasciato pubblicamente pochi dati, a parte quelli sull’efficacia, per i suoi due vaccini, uno sviluppato dall’Istituto di prodotti biologici di Pechino, che è stato preso in analisi dall’Oms, e l’altro dall’Istituto di prodotti biologici di Wuhan. Sul fronte vaccini Pfizer e BioNTech hanno chiesto l’ok definitivo alla Food and Drug administration, l’authority statunitense, per il loro, dopo aver ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Organizzazione mondialesanità ha autorizzato l’usodelcontro il-19cinese. La decisione dell’agenzia Onu apre alla possibilità che ilsia incluso nel programma Covax per l’equa distribuzione delle dosi, e distribuito tramite Unicef e ufficio regionale dell’Oms nelle Americhe.ha rilasciato pubblicamente pochi dati, a parte quelli sull’efficacia, per i suoi due vaccini, uno sviluppato dall’Istituto di prodotti biologici di Pechino, che è stato preso in analisi dall’Oms, e l’altro dall’Istituto di prodotti biologici di Wuhan. Sul fronte vaccini Pfizer e BioNTech hanno chiesto l’ok definitivo alla Food and Drug administration, l’authority statunitense, per il loro, dopo aver ricevuto ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'Oms non vuole rendere noto l'originale del file che restrinse la definizione di 'caso sospetto Covid' - Adnkronos : Il #vaccinocinese è il sesto vaccino a ricevere la convalida #Oms per sicurezza, efficacia e qualità. - MediasetTgcom24 : Covid, allarme Oms: rischio terza ondata in Africa #covid - micheled2869 : RT @Antonio_Caramia: ??L'OMS, dopo oltre un anno di pandemia, ammette che ??'Il virus si può trasmettere via aerosol in ambienti: Chiusi Poco… - paoloigna1 : L'#OMS ha approvato il vaccino cinese #Sinopharm -