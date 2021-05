Covid, oggi 10.554 casi e 207 morti: il bollettino del 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 7 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 10.554 Decessi: 207 Tamponi effettuati: 328.612 Terapie intensive: -55 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 397.564 casi totali: 4.092.747 Decessi: 122.470 Guariti: 3.572.713 In Italia oggi, venerdì 7 maggio 2021, si registrano 10.554 nuovi positivi e 207 morti. Ieri c’erano stati 11.807 nuovi casi e 258 morti. In totale sono stati effettuati 328.612 tamponi (ieri erano stati 324.640). Le persone attualmente positive al Covid sono 397.564 (-5.238). Il bilancio delle vittime ammonta a 122.470 (+207). I guariti invece sono 3.572.713 (+15.580) per un ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 10.554 Decessi: 207 Tamponi effettuati: 328.612 Terapie intensive: -55 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 397.564totali: 4.092.747 Decessi: 122.470 Guariti: 3.572.713 In Italia, venerdì 72021, si registrano 10.554 nuovi positivi e 207. Ieri c’erano stati 11.807 nuovie 258. In totale sono stati effettuati 328.612 tamponi (ieri erano stati 324.640). Le persone attualmente positive alsono 397.564 (-5.238). Il bilancio delle vittime ammonta a 122.470 (+207). I guariti invece sono 3.572.713 (+15.580) per un ...

